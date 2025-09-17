Des Gazaouis fuyaient vers le sud mardi après que l'armée israélienne a annoncé le lancement d'une offensive terrestre majeure à Gaza-ville, après le soutien "indéfectible" affiché par l'allié américain pour éliminer le Hamas.
Offensive terrestre israélienne à Gaza-ville, des milliers de Gazaouis fuient vers le sud
