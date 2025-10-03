Octobre rose, la campagne annuelle dédiée au dépistage du cancer du sein, a démarré. Ce cancer est le plus fréquent des cancers féminins, guérissable dans 9 cas sur 10 quand il est détecté suffisamment tôt. En France 60 000 cas sont ainsi détectés chaque année. Quelles sont les dernières innovations dans le traitement du cancer du sein ?Comment l'IA peut-elle servir au dépistage ? Le Docteur Toulsie Ramtohul, spécialiste du cancer du sein à l'Institut Curie, était l'Invité d'Au Cœur de l'Info.
Octobre rose / Dr Toulsie Ramtohul "l'enjeu est de soigner sans abîmer"
