Cette année, la Chine a publié de nouvelles règles pour encadrer les obsèques. Le gouvernement y prône des services abordables et respectueux de l'environnement dans la continuité d'une politique qu'il mène depuis des décennies : imposer la crémation. Mais dans les campagnes – où l'on enterre ses morts sur ses terres depuis des siècles – beaucoup de familles résistent. Comment cette modernisation voulue par Pékin est-elle vécue ? Reportage de Yena Lee, avec Lou Kisiela.
Obsèques en Chine : Pékin veut privilégier la crémation
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