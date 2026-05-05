Une pièce sur le combat de Gisèle Halimi lors du procès de Bobigny en 1972 contre l'avortement, la comédie musicale "La Cage aux folles" et l'actrice Muriel Robin ont dominé la 37e Nuit des Molières lundi à Paris.
Nuit des Molières: le combat de Gisèle Halimi et Muriel Robin à l'honneur
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