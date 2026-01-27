"Nu det Nuuk", un jeu de mots combinant "ça suffit" et Nuuk en danois, sur une casquette rouge similaire à celle de "Make America Great Again", symbole du président Trump: c'est ainsi que Jesper Rabe Tønnesen a trouvé un moyen de soutenir les Groenlandais.
"Nu det Nuuk": un Danois détourne la casquette MAGA en soutien au Groenland
