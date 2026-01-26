Le coton est la fibre naturelle la plus vendue au monde, mais l'or blanc n’est pas très vert : 75 % de la production mondiale est d'origine génétiquement modifiée. Il faut en moyenne 3 kilos d'intrants chimiques pour obtenir 1 kilo de coton et on utilise 2 700 litres d’eau pour fabriquer un T-shirt. Le Bénin, désormais premier producteur africain, mise sur une filière durable, de la semence à la chemise.
Coton : le Bénin parie sur le durable
