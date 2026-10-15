Des heurts ont opposé manifestants et policiers pour la troisième journée consécutive, jeudi 15 octobre, à Tirana. Les manifestants réclament la démission du Premier ministre Edi Rama et davantage de soutien pour les étudiants du pays, dénonçant de mauvaises conditions universitaires et des frais de scolarité élevés.
Nouvelles manifestations contre le gouvernement et nouveaux heurts avec la police en Albanie
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