Des panaches de fumée s'élèvaient dimanche à la périphérie du village d'al-Qatrani, dans le sud du Liban, suite à des frappes israéliennes. L'armée israélienne a émis dimanche un nouvel "ordre d'évacuation" d'un village du sud du Liban avant des frappes contre le mouvement pro-iranien Hezbollah.
Nouvelles frappes israéliennes sur le sud du Liban
