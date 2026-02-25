Le Sénat adopte par 215 voix contre 41 la réforme constitutionnelle sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie, un texte décrié que le gouvernement défend comme le seul chemin vers une "stabilité" retrouvée pour l'archipel français du Pacifique, mais dont la suite du parcours parlementaire s'annonce très incertaine. IMAGES
Nouvelle-Calédonie: le Sénat adopte un projet de réforme constitutionnelle
