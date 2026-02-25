L'Iran et les Etats-Unis peuvent-ils parvenir à un accord, qui éloignerait le risque d'une intervention militaire américaine ? De nouveaux pourparlers sont prévus jeudi à Genève. Mais le déploiement militaire américain s'intensifie au Moyen-Orient et la guerre est dans tous les esprits à Téhéran. Voici les clés pour mieux comprendre ce qui se joue en ce moment entre Téhéran et Washington.
Iran / Etats-Unis : peuvent-ils éviter la guerre ?
