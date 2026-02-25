Les députés adoptent pour la deuxième fois, par 299 voix contre 226, la proposition de loi créant un nouveau droit à l'aide à mourir, réforme sociétale majeure en discussion depuis des années, qui devra maintenant être à nouveau examinée au Sénat.
Fin de vie: l'Assemblée adopte de nouveau le texte créant un droit à l'aide à mourir
