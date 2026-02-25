Donald Trump a prononcé mardi devant le Congrès américain un discours fleuve sur l’état de l’Union qui a tourné à un exercice d'autosatisfaction, tout en vilipendant les élus démocrates.
Devant le Congrès, Trump se livre à un long exercice d'autosatisfaction
