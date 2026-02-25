 Aller au contenu principal
Loi sur l'aide à mourir : faut-il faire comme en Belgique ?

information fournie par France 24 25/02/2026 à 19:28

Résignés par la lenteur du processus politique ou convaincus d'être inéligibles à la future loi actuellement en débat au Parlement, des Français continuent d'aller en Belgique pour bénéficier d'une aide à mourir, même s'ils préféreraient que ce soit en France. Les explications avec Dr. Yves de Locht, médecin généraliste belge.

