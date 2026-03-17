A Ain Ebel, un village chrétien frontalier dans l'extrême sud du Liban, pris au piège des combats entre Israël et le Hezbollah, les habitants refusent de se soumettre aux appels à évacuer de l'armée israélienne.
"Nous ne combattons personne": des chrétiens du sud du Liban entraînés dans la guerre
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