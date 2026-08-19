L'ancien ministre ukrainien de la Défense, Mikhaïlo Fedorov — une figure populaire limogée le mois dernier —, a appelé mardi à aller vers la tenue d'élections qui avaient été reportées en raison de l'invasion russe.
"Nous devons garantir le droit de vote" : ministre ukrainien de la Défense limogé, Fedorov
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