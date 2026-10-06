Dans un entretien accordé à France 24, l'ex-otage israélienne Shoshan Haran a estimé que ses compatriotes et elle avaient été "naïfs" au sujet du Hamas avant les attaques du 7 octobre 2023 visant notamment son kibboutz. Retenue en otage pendant cinquante jours, elle se rappelle, trois ans après, avoir voulu ne "montrer aucun signe de faiblesse" à ses ravisseurs.
"Nous avons été naïfs à l'égard du Hamas", affirme l'ex-otage israélienne Shoshan Haran
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro