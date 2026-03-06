Dans un entretien accordé à France 24, Danny Danon, le représentant permanent d'Israël aux Nations unies, assure qu'Israël ne va pas "permettre pas au Hezbollah d'attaquer sa population civile".
"Nous allons démanteler la forteresse du Hezbollah", dit le représentant d'Israël à l'ONU
