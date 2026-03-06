 Aller au contenu principal
"Nous allons démanteler la forteresse du Hezbollah", dit le représentant d'Israël à l'ONU

information fournie par France 24 06/03/2026 à 11:43

Dans un entretien accordé à France 24, Danny Danon, le représentant permanent d'Israël aux Nations unies, assure qu'Israël ne va pas "permettre pas au Hezbollah d'attaquer sa population civile".

Proche orient
Guerre en Iran

    Ils sont bien prétentieux , ils ont déjà rasé Gaza , sans résultat tangible , maintenant ils s' attaquent au sud Liban , et les Hezbolah est toujours là , 2 ans de guerre des milliers de morts et ils en sont toujours au même point , c' est comme Poutine qui au bout de 4 a

