Le bureau de vote de l'Hôtel de ville d'Oslo, en Norvège, ouvre ses portes pour accueillir les Norvégiens qui se rendent aux urnes pour des élections législatives très disputées, où les troubles géopolitiques liés à l'élection de Donald Trump et à la guerre en Ukraine pourraient bénéficier au gouvernement de gauche sortant. IMAGES
Norvège : ouverture des bureaux de vote à Oslo pour les élections législatives
