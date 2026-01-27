Depuis plusieurs jours, la nouvelle circule énormément sur les réseaux sociaux. De hauts responsables et militaires français et ukrainiens auraient détournés 2 milliards d'euros sur la vente de 100 avions de chasse Rafale de Paris à Kiev. Problème : cette vente n'a pas encore eu lieu. Décryptage de cette intox par Jules Boiteau, qui réutilise les modes opératoires de la désinformation russe.
Non, des milliards d'euros n'ont pas été détournés sur la vente de Rafale à l'Ukraine
