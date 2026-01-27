 Aller au contenu principal
Non, des milliards d'euros n'ont pas été détournés sur la vente de Rafale à l'Ukraine

information fournie par France 24 27/01/2026 à 22:03

Depuis plusieurs jours, la nouvelle circule énormément sur les réseaux sociaux. De hauts responsables et militaires français et ukrainiens auraient détournés 2 milliards d'euros sur la vente de 100 avions de chasse Rafale de Paris à Kiev. Problème : cette vente n'a pas encore eu lieu. Décryptage de cette intox par Jules Boiteau, qui réutilise les modes opératoires de la désinformation russe.

Guerre en Ukraine

L'offre BoursoBank