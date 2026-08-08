Des images aériennes montrent les lits asséchés du Rhin, qui longe les sites industriels de Godorf et de Wesseling, près de Cologne. Le faible niveau des eaux perturbe le trafic des navires de fret, faisant craindre un nouveau coup pour une économie allemande déjà fragilisée.
Niveau historiquement bas du Rhin, l'industrie allemande sous pression
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