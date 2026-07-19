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Niger : Une attaque jihadiste dans la zone des «trois frontières», 16 soldats tués

information fournie par France 24 19/07/2026 à 23:17

Le Niger visé par une attaque terroriste, dans la région de Téra, dans l'ouest. Cela s'est passé dans la région de Téra... Une unité de l'armée nigérienne a été prise pour cible. Plusieurs terroristes ont également été tués dans les combats.

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