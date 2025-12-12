Cette semaine, nous recevons Nicușor Dan, président de la Roumanie. Récemment élu, il commente les défis à mener par son pays en termes de budget et de corruption et réitère son alignement aux valeurs européennes.
Nicușor Dan : "Il faut pouvoir dire à la Russie que si elle souhaite attaquer, nous sommes prêts"
