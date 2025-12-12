Nicolas Sarkozy déambule dans les rues de Menton, où il est accueilli par des partisans venus pour une dédicace de son dernier livre "Le Journal d'un prisonnier". L'ancien président de la République, récemment libéré de prison, est aux côtés de son fils cadet Louis qui espère ravir cette ville des Alpes-Maritimes aux prochaines municipales. IMAGES
Nicolas Sarkozy en dédicace à Menton, ville que son fils Louis espère conquérir
