"C'est une audience qui est basée sur des accusations qu'on estime mensongères, calomnieuses" assure Me Yassine Bouzrou, qui représente le frère d'Adama Traoré, à l'ouverture de son procès pour rébellion lors d'une manifestation à la mémoire du jeune homme mort en 2016 après son interpellation à Beaumont-sur-Oise (Val d'Oise). SONORE
Procès d'un frère d'Adama Traoré : les accusations "mensongères" (avocat)
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro