Nicolas Baverez : "La grande faiblesse des Etats-Unis c'est la possibilité d'un deuxième mandat de Trump !"

information fournie par Ecorama : La Grande Interview • 14/11/2023 à 14:00

Nicolas Baverez, économiste et essayiste, était l'invité de l'émission Ecorama du 14 novembre 2023, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : la possibilité d'une escalade du conflit géopolitique au Proche et Moyen Orient, le durcissement du discours d'Emmanuel Macron contre Israël, l'importation du conflit en France, l'inflation aux Etats-Unis et en Zone Euro, et la chute de Joe Biden dans les sondages politiques.

Retrouvez ici l'interview complète de Nicolas Baverez