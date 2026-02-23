Des sosies de Timothée Chalamet s'affrontent au cinéma l'Arlequin, à Paris, pour déterminer qui ressemblera le plus à l'acteur franco-américain. Il incarne un joueur de ping-pong dévoré par ses rêves de grandeur dans le film Marty Supreme.
"Nez prononcé, yeux clairs": un cinéma organise un concours de sosies de Timothée Chalamet
