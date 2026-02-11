 Aller au contenu principal
Netanyahu ratifie la participation d'Israël au "Conseil de Paix" avant sa rencontre avec Trump

information fournie par AFP Video 11/02/2026 à 18:35

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu ratifie la participation d'Israël au "Conseil de Paix" lors d'une rencontre avec le secrétaire d'État américain Marco Rubio à Blair House, à Washington, avant sa rencontre avec le président américain Donald Trump à la Maison Blanche. IMAGES

Proche orient
Etats-Unis / Iran
Donald Trump
