Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu ratifie la participation d'Israël au "Conseil de Paix" lors d'une rencontre avec le secrétaire d'État américain Marco Rubio à Blair House, à Washington, avant sa rencontre avec le président américain Donald Trump à la Maison Blanche. IMAGES
Netanyahu ratifie la participation d'Israël au "Conseil de Paix" avant sa rencontre avec Trump
