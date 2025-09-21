Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu affirme, dans une vidéo adressée dimanche aux dirigeants occidentaux qui reconnaissent un Etat palestinien, que "cela n'arrivera pas" et que la colonisation juive en Cisjordanie occupée se poursuivra.
Netanyahu dit aux dirigeants occidentaux qu'il n'y aura pas d'État palestinien
