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Népal : des milliers de disparus et des corps à identifier

information fournie par France 24 14/09/2026 à 14:43

Le tsunami de boue et de glace qui a ravagé le nord du Népal le 26 août dernier dépasse l'imaginable. Le bilan, qui s'alourdit de jour en jour, atteint désormais près de 1 400 morts et 5 130 disparus, dont environ 600 ressortissants étrangers originaires de 35 pays.

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