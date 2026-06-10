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Nadège Abomangoli (LFI) : "La justice s'est clochardisée"

information fournie par France 24 10/06/2026 à 10:22

La mort de Lyhanna a fait naitre une grande émotion dans le pays et les politiques s’emparent du sujet des violences faites aux enfants. Pour Nadège Abomangoli, députée LFI de Seine-Saint-Denis et première vice-présidente de l’Assemblée nationale, "les moyens dans la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants ne sont pas suffisants". Elle estime que "la justice s’est clochardisée". Il sera aussi question du premier meeting de Jean-Luc Mélenchon, candidat à la présidentielle.

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