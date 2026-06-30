Patrick Muyaya, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement de la République démocratique du Congo, a accordé un entretien à France 24. Selon lui, le Rwanda n'a "jamais véritablement eu la volonté" de respecter l'accord de paix conclu il y a un an. "Il est évident que si nous n'avons pas avancé la mise en œuvre de l'accord même dans son volet sécuritaire, c'est essentiellement à cause des agissements du président rwandais", assure-t-il.
Muyaya : l'accord de paix n'avance pas "à cause des agissements" de Kagamé
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro