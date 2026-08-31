Après la "mutinerie" qui a eu lieu à Niamey, les réactions de soutiens de la junte sont nombreuses : les autorités nigériennes semblaient avoir repris le contrôle de la situation dès samedi soir. La majorité des mutins ont été arrêtés selon les militaires au pouvoir et dans la capitale nigérienne la grande majorité des quartiers ont repris une vie normale.
"Mutinerie" contre la junte déjouée au Niger : retour au calme à Niamey
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