Mutilations génitales contre les femmes, le Tchad se mobilise

information fournie par France 24 06/02/2026 à 23:53

Chaque 6 février, la communauté internationale se mobilise contre les mutilations génitales féminines. Au Tchad, cette pratique reste une réalité préoccupante, malgré des progrès officiellement reconnus. Le ministère de la Femme et de la Petite Enfance rappelle que les mutilations génitales féminines « ne sont ni une tradition, ni une fatalité », mais « une grave violation des droits humains et une atteinte intolérable à la dignité humaine ».

