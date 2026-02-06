Chaque 6 février, la communauté internationale se mobilise contre les mutilations génitales féminines. Au Tchad, cette pratique reste une réalité préoccupante, malgré des progrès officiellement reconnus. Le ministère de la Femme et de la Petite Enfance rappelle que les mutilations génitales féminines « ne sont ni une tradition, ni une fatalité », mais « une grave violation des droits humains et une atteinte intolérable à la dignité humaine ».
Mutilations génitales contre les femmes, le Tchad se mobilise
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro