"C'est vraiment spécial pour moi", dit Hande Omur, alors qu'elle rompt le jeûne lors d'un iftar interconfessionnel organisé dans une synagogue de New York, une initiative symbolique dans le contexte de la guerre au Moyen-Orient.
Musulmans et Juifs réunis pour un iftar à New York
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