Ils partagent leur bureau, leurs journées et surtout leur fonction. Dans la petite commune de Teillé, en Loire-Atlantique, deux maires sont aux responsabilités. Satisfaits de leur organisation, ils briguent ensemble un nouveau mandat à l'élection municipale.
Municipales: dans une commune de Loire-Atlantique, deux maires pour le prix d'un
