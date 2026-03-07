Le président du Rassemblement national Jordan Bardella et le président de l'Union des droites pour la République Éric Ciotti participent à un meeting à Menton (Alpes-Maritimes) en soutien à la candidate locale aux municipales Alexandra Masson (RN).
Municipales: Bardella participe au meeting d'Alexandra Masson, candidate RN à Menton
