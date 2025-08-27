Dans cette émission cinéma de rentrée, Thomas Baurez et Axelle Simon font un tour d'horizon des films les plus attendus à la Mostra de Venise et évoquent les sorties du jour dans les salles françaises avec le documentaire de Jean-Gabriel Leynaud "Le sang et la boue", qui nous plonge dans l'enfer des mines de Coltan en République démocratique du Congo. À l'affiche également le nouveau film de l'américain Darren Aronofski, "Pris au piège", et enfin le carton américain de l'été : "Evanouis".
Mostra de Venise 2025 : la rentrée cinéma s'annonce flamboyante
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro