Les députés observent une minute de silence en hommage à Quentin Deranque, jeune militant nationaliste mort samedi à Lyon, deux jours après avoir été roué de coups. IMAGES
Mort de Quentin Deranque : l'Assemblée nationale observe une minute de silence
