"L'identification des personnes présentes sur les lieux était difficile et à ce jour d'ailleurs, il reste plusieurs personnes à identifier", a indiqué jeudi le procureur de Lyon lors d'un point presse à l'issue de la garde à vue des 11 personnes interpellées dans l'enquête sur la mort du militant nationaliste Quentin Deranque.
Mort de Quentin Deranque: il reste "plusieurs personnes à identifier" (procureur)
