La plus grande Coupe du monde de l'histoire du football débute jeudi aux États-Unis, au Canada et au Mexique. La Fifa promet des dizaines de milliards de dollars de retombées économiques, mais les économistes invitent à la prudence.
Mondial 2026 : qui touchera le jackpot financier ?
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