Les supporters de la France et du Maroc faisaient la fête mercredi soir dans deux endroits distincts du centre-ville de Boston, à la veille de leur quart de finale de la Coupe du monde.
Mondial-2026: les fans de la France et du Maroc dans les starting-blocks
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