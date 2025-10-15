Le Portugal a concédé le match nul (2-2) face à la Hongrie en éliminatoires à la Coupe du monde. Cristiano Ronaldo est devenu le meilleur buteur de l'histoire des qualifications à la Coupe du monde (41 buts).
Mondial 2026 : le Portugal doit patienter malgré un grand Cristiano Ronaldo
