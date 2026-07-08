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Mondial 2026 : le huitième de finale Égypte-Argentine était-il "truqué" en faveur de Messi ?

information fournie par France 24 08/07/2026 à 23:43

Incroyable retournement de situation de l'Argentine face à l'Égypte : les Champions du monde en titre se sont imposés 3 buts à 2 dans les dix dernières minutes du match après avoir été menée 2 à 0 par les Pharaons. Depuis, l'Egypte ne décolère pas, dénonce un match truqué et du favoritisme envers l'Albiceleste. Info/Intox se lance dans une opération de fact-checking sportif pour démêler le vrai du faux d'un match sous haute tension.

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