Depuis 1970, la société italienne Panini édite les albums de stickers à collectionner. La 15ème édition consacrée à la Coupe du Monde 2026 vient de sortir, avec un record de 980 vignettes représentant les 48 équipes du tournoi. Mais la FIFA vient de trouver un accord avec son concurrent américain Fanatics après la Coupe du Monde 2030. Une mauvaise nouvelle selon notre invitée Isabelle Fillon, directrice marketing de Panini France.
Mondial 2026 : la société italienne Panini sort son nouvel album de stickers à collectionner
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