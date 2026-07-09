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Mondial-2026: "Grande présence" policière à Paris pour le match France-Maroc (préfet)

information fournie par AFP Video 09/07/2026 à 19:59

"Il y aura une dizaine d'escadrons de gendarmes mobiles ou de CRS déployés dans Paris et dans la petite couronne", a déclaré jeudi le préfet de police à quelques heures du coup d'envoi de la rencontre France-Maroc, premier quart de finale du Mondial-2026, qui aura lieu à Foxborough (Massachusetts).

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6

1 commentaire

  • 20:48

    Ainsi la capitale de la France se retrouve sous la menace de quelques centaines de casseurs que le gouvernement Macron refuse d'emprisonner et de neutraliser.

    Après 9 années de présidence Macron toujours prétentieuse et jamais efficace, la France est décidément tombée très bas.

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