"Il y aura une dizaine d'escadrons de gendarmes mobiles ou de CRS déployés dans Paris et dans la petite couronne", a déclaré jeudi le préfet de police à quelques heures du coup d'envoi de la rencontre France-Maroc, premier quart de finale du Mondial-2026, qui aura lieu à Foxborough (Massachusetts).
Mondial-2026: "Grande présence" policière à Paris pour le match France-Maroc (préfet)
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