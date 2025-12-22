 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Mobilisation agricole: l'A2/E19 bloquée à la frontière franco-belge

information fournie par AFP Video 22/12/2025 à 14:12

La mobilisation des agriculteurs, opposés notamment à la politique gouvernementale d'abattage massif des bovins en cas de dermatose nodulaire contagieuse (DNC), a reflué dimanche, malgré une action dans la soirée à la frontière franco-belge.

Environnement
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

Vidéos les + vues

1

Colère agricole: des barrages persistent dans le Sud-Ouest, au premier jour des vacances

information fournie par AFP 20 déc.
13
2

Dîner de Noël: Emmanuel Macron à table avec les troupes françaises aux Emirats arabes unis

information fournie par AFP Video 21 déc.
3

CAN-2025: "Je me sens prêt", dit Hakimi avant le match d'ouverture

information fournie par AFP Video 20 déc.
4

Emmanuel Macron donne le coup d'envoi de la construction d'un nouveau porte-avions

information fournie par AFP Video 21 déc.
5

Cisjordanie: "Depuis 2023, une escalade de l'accaparement des terres"

information fournie par France 24 07:42
1
6

Macron donne le coup d'envoi du futur porte-avions lors du Noël avec les troupes

information fournie par AFP 21 déc.
15
7

Macron donne le coup d'envoi de la construction du futur porte-avions, remplaçant du Charles de Gaulle

information fournie par AFP 21 déc.
1
8

Attentat antisémite de Sydney: les assaillants s'étaient entrainés en Australie

information fournie par AFP 11:49
7
1

Chili: le nouveau président élu d'extrême droite promet un gouvernement "d'union nationale"

information fournie par AFP 15 déc.
2

Hong Kong : l'ex-magnat prodémocratie Jimmy Lai reconnu coupable d'atteinte à la sécurité nationale

information fournie par AFP 15 déc.
7
3

Explosion mortelle dans l'Ain: une personne toujours recherchée

information fournie par AFP 16 déc.
4

Explosion d'un immeuble dans l'Ain: "115 sapeurs-pompiers sur place" (secours)

information fournie par AFP Video 16 déc.
5

Appel à la grève au Louvre: le musée n'a pas ouvert ses portes lundi matin

information fournie par AFP Video 15 déc.
1
6

Dermatose: dans le Sud-Ouest, Genevard défend sa stratégie, assure "entendre" les éleveurs

information fournie par AFP 15 déc.
7

Macron à Marseille réaffirme la "guerre" au narcotrafic

information fournie par AFP 16 déc.
18
8

PEA ou compte-titres ordinaire (CTO) : quel compte pour investir en Bourse ?

information fournie par Tout sur mes finances  16 déc.
1

Top 5 IA du 08/12/2025

information fournie par Libertify 09 déc.
1
2

Patrick Artus : "Il y a tous les signes d'une bulle boursière !"

information fournie par Ecorama 17 déc.
1
3

Volodymyr Zelensky et Emmanuel Macron s'entretiennent à l'Elysée

information fournie par AFP Video 01 déc.
4

Et s’il n’y avait pas de bulle à Wall Street ?

information fournie par Ecorama 03 déc.
1
5

Top 5 IA du 28/11/2025

information fournie par Libertify 29 nov.
6

Top 5 IA du 05/12/2025

information fournie par Libertify 06 déc.
7

Le récap de la semaine du 01/12 au 05/12

information fournie par Libertify 06 déc.
8

Top 5 IA du 26/11/2025

information fournie par Libertify 27 nov.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank