A Carcassonne, une centaine d'agriculteurs ont mené mardi une action symbolique, retirant des denrées importées de deux grandes surfaces, pour contester la forte présence de produits étrangers.
Mobilisation agricole: action symbolique dans des grandes surfaces de Carcassonne
