 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Mobilisation agricole: action symbolique dans des grandes surfaces de Carcassonne

information fournie par AFP Video 30/12/2025 à 20:23

A Carcassonne, une centaine d'agriculteurs ont mené mardi une action symbolique, retirant des denrées importées de deux grandes surfaces, pour contester la forte présence de produits étrangers.

Environnement
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

Vidéos les + vues

1

Train : l’ouverture à la concurrence a-t-elle fait baisser les prix ?

information fournie par Ecorama 09:05
1
2

Les agriculteurs polonais bloquent des autoroutes pour protester contre l'accord du Mercosur

information fournie par AFP Video 14:19
1
3

La Chine lance des manoeuvres militaires simulant un blocus des ports de Taïwan

information fournie par AFP Video 29 déc.
4

Des avions de chasse taïwanais décollent de la base aérienne de Hsinchu

information fournie par AFP Video 29 déc.
1
5

Pourquoi la Chine achète la planète pour dominer le monde !

information fournie par Ecorama 09:10
1
6

Images de passagers bloqués à la gare Eurostar de St. Pancras à Londres

information fournie par AFP Video 14:20
7

Yémen: Ryad dénonce des actes très "dangereux" d'Abou Dhabi qui dément

information fournie par AFP 14:44
2
8

Froid: repas chauds et lits supplémentaires au Refuge de la Mie de Pain, à Paris

information fournie par AFP Video 16:52
1

Train : l’ouverture à la concurrence a-t-elle fait baisser les prix ?

information fournie par Ecorama 09:05
1
2

Ce qui pourrait faire bouger les marchés en 2026

information fournie par Boursorama 29 déc.
3

Les agriculteurs polonais bloquent des autoroutes pour protester contre l'accord du Mercosur

information fournie par AFP Video 14:19
1
4

Turquie: le simit, vedette des rues et marqueur de la flambée des prix

information fournie par AFP Video 29 déc.
5

Dans les rues de Moscou, les opinions sur les perspectives de paix sont partagées

information fournie par AFP Video 29 déc.
6

La Chine lance des manoeuvres militaires simulant un blocus des ports de Taïwan

information fournie par AFP Video 29 déc.
7

TotalEnergies et la CAN : Xuman dénonce un sponsoring fossile

information fournie par France 24 27 déc.
8

Achraf Hakimi va rejouer avec le Maroc contre la Zambie

information fournie par France 24 29 déc.
1

Top 5 IA du 08/12/2025

information fournie par Libertify 09 déc.
1
2

Patrick Artus : "Il y a tous les signes d'une bulle boursière !"

information fournie par Ecorama 17 déc.
1
3

Ouigo de moins en moins low-cost, surtaxe des résidences secondaires et jouets dangereux en ligne

information fournie par BoursoBank Clients 20 déc.
4

Pourquoi la Chine achète la planète pour dominer le monde !

information fournie par Ecorama 09:10
1
5

Ce qui pourrait faire bouger les marchés en 2026

information fournie par Boursorama 29 déc.
6

Les agriculteurs polonais bloquent des autoroutes pour protester contre l'accord du Mercosur

information fournie par AFP Video 14:19
1
7

Volodymyr Zelensky et Emmanuel Macron s'entretiennent à l'Elysée

information fournie par AFP Video 01 déc.
8

Et s’il n’y avait pas de bulle à Wall Street ?

information fournie par Ecorama 03 déc.
1

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank