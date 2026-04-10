La mission Artémis II vient de marquer l'histoire : quatre astronautes ont survolé la face cachée de la Lune, s'aventurant plus loin de la Terre que n'importe quel être humain avant eux. Un exploit scientifique qui, comme en 1969, n’a pas tardé à exciter l'imagination des complotistes sur les réseaux sociaux. Entre faux fonds verts et images générées par l'intelligence artificielle, Info/Intox démêle le vrai du faux.
Mission Artémis II : les images prouvent-elles une mise en scène de la NASA ?
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro