Dans un entretien accordé à France 24, le vice-Premier ministre congolais en charge du Budget, Adolphe Muzito, affirme que la RD Congo est prête à la guerre avec le Rwanda, avec cinq milliards de dollars prévus sur cinq ans. Abordant aussi l'accord minier en négociations avec Washington, il affirme que "les Américains ne peuvent pas décider de ce qu'ils veulent" et rejette toute idée de pillage.
Minerais en RDC : "Les Américains ne peuvent pas décider ce qu'ils veulent", dit Adolphe Muzito
