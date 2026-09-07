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Miami: cinq morts après un crash d'avion-cargo d'Amazon

information fournie par AFP Video 07/09/2026 à 12:10

Cinq personnes ont été tuées et cinq autres blessées après qu'un avion-cargo d'Amazon est sorti en bout de piste à l'aéroport international de Miami, a percuté plusieurs véhicules et pris feu.

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